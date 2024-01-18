Fahriye Evcen'den şaşırtan paylaşım! Oğlu Kerem'in yüzünü gösterdi: İyi ki doğdun

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, magazin gündemini sık sık kurcalayan isimlerden.

2017 yılında dünyaevine giren oyuncu çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı kucaklarına aldı.

Annelik serüveni ile konuşulan Fahriye Evcen geçtiğimiz sene ise ikinci oğlu Kerem'i dünyaya getirdi.

İki çocuklu hayatını sürdüren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, minik oğullarının yüzünü 1 senedir paylaşmadı.

Kerem'in yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen'in son paylaşımı ise şaşırttı.

Evcen, 1 yaşına basan oğlu Kerem'in fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

O paylaşıma şu not düşüldü;

Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan çiçek oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim iyi ki. Seni çok seviyorum.