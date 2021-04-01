Fahriye Evcen'den sonbahar paylaşımı

Fahriye Evcen, 11.5 milyonluk Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

Kuruluş Osman dizisinin yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile mutlu evliliğini oğlu Karan ile taçlandıran ve oğlunu büyütmek için setlere ara veren Fahriye Evcen, sosyal medyadan fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

SONBAHAR

Ünü ülke sınırlarını aşan 34 yaşındaki oyuncunun, Instagram hesabından "Sprintide (ilkbahar)" notuyla hayranlarına sunduğu son pozu yine olay oldu. Kırmızı ruju ile dikkat çeken oyuncu, bir anda sosyal medyada ilgi odağı oldu. Evcen'in paylaşımı, kısa sürede yüz binlerce beğeniye ulaştı.

Attığı her adımla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, Instagram hesabında 11 milyon 500 bin takipçiye sahip.