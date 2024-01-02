Fahriye Evcen'den yeni yıla özel pozlar geldi! Gören dönüp bir daha baktı... Sosyal medyanın ve Türk dünyasının gözde ünlülerinden olan Fahriye Evcen, yeni karelerini peş peşe yayınladı.

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Burak Özçivit'le evlenen Fahriye Evcen, Kerem ve Karan adında iki erkek çocuk dünyaya getirdi.

Mutlu bir evliliği olan ve anneliğiyle de göz dolduran Evcen, Kerem'i dünyaya getirdikten sonra hızla zayıflamaya başladı.

Ara verdiği setlere de reklamlarla dönen Evcen, yeni yılın ilk gününden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Peşe peşe paylaştı

Evinin önünde pozlar veren Evcen'in zayıflığı bir kez daha dikkati çekti. Toprak tonlarını tercih eden Evcen, doğallığı ve güzelliğiyle de hayranlarından tam not aldı.

Bazı hayranları ise eleştiriyi elden bırakmadı. Evcen'e bir hayranının, "Tamam Fahriye zayıflamışsın..En güzeli,en mutlusu ve en zengini sensin ben ikna oldum." demesi şaşırttı.