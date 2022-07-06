Fahriye Evcen'in bebeği göründü

İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı.

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak birbirlerine aşık olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ikinci bebeklerine kavuşmak için gün saymaya başladı.

2,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açarak ailesiyle Bodrum'a gitti.

Tatil esnasında hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı dikkat çekti.

"Heyecanlıyız"

Çıkan haberlerin ardından konuşan Burak Özçivit, "İnanılmaz heyecanlıyız. Haber çok yeni, daha oğlumuz Karan'a bile söylemedik" dedi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.