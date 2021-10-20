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    Fahriye Evcen'in elbisesi sosyal medyayı salladı

    Eşinin reklam yüzü olduğu markanın lansmanında giydiği elbiseyi sosyal medya hesabından paylaşan Fahriye Evcen, kısa sürede ilgi odağı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 04:51
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 04:56
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    Fahriye Evcen'in elbisesi sosyal medyayı salladı

    Instagram hesabından paylaştığı resimlerle sık sık gündem olan Fahriye Evcen, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Güzel oyuncunun, eşinin reklam yüzü olduğu markanın lansmanında giydiği elbise, sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

    BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

    Burak Özçivit'ten olan oğlu Karan'ın doğmasından sonra uzun bir süre ekranlara ara veren Evcen, başrolünü Barış Arduç'la paylaşacağı TRT ekranlarında yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizinde rol alacak.

    Fahriye Evcen in elbisesi sosyal medyayı salladı #1

    Fahriye Evcen in elbisesi sosyal medyayı salladı #2

    DEKOLTELİ ELBİSESİ ÇOK BEĞENİLMİŞTİ

    35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde 12,2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı kırmızı dekolteli elbisesi ile kısa sürede binlerce yorum almıştı.

    Fahriye Evcen in elbisesi sosyal medyayı salladı #3

    Fahriye Evcen in elbisesi sosyal medyayı salladı #4

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