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- Fahriye Evcen'in form sırrı
Fahriye Evcen'in form sırrı
Bir çocuk annesi güzel oyuncu Fahriye Evcen'in merak edilen sırrı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 16.05.2022 - 07:22
- Güncelleme : 16.05.2022 - 07:28
"Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisiyle kariyerinde zirve yapan oyuncu Fahriye Evcen, formda görüntüsünün sırrını açıkladı.
Yakışıklı aktör Burak Özçivit'le evliliğinden Karan adında 3 yaşında oğlu olan Fahriye Evcen, yediğine içtiğine çok fazla dikkat ettiğini söyledi.
"Hareketsiz kalmam"
Evcen, "Sebze ağırlıklı besleniyorum. Bol su içiyorum ve asla hareketsiz kalmıyorum." dedi.