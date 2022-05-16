Fahriye Evcen'in form sırrı

Bir çocuk annesi güzel oyuncu Fahriye Evcen'in merak edilen sırrı ortaya çıktı.

"Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisiyle kariyerinde zirve yapan oyuncu Fahriye Evcen, formda görüntüsünün sırrını açıkladı.

Yakışıklı aktör Burak Özçivit'le evliliğinden Karan adında 3 yaşında oğlu olan Fahriye Evcen, yediğine içtiğine çok fazla dikkat ettiğini söyledi.

"Hareketsiz kalmam"

Evcen, "Sebze ağırlıklı besleniyorum. Bol su içiyorum ve asla hareketsiz kalmıyorum." dedi.