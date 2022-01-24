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    Fahriye Evcen'in kar sevinci

    "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin 'Akça Hatun'u Fahriye Evcen, Instagram hesabından kar pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 07:59
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 09:09
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    Fahriye Evcen'in kar sevinci

    2017 yılında kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile hayatını birleştiren Fahriye Evcen, mutlu bir evlilik sürüyor.

    Hem özel hayatında hem de kariyerinde başarılı bir çizgi çizen Fahriye Evcen, tüm yurdu etkisi altına alan kar sonrası yeni bir paylaşım yaptı.

    İSTANBUL'DA KAR

    İstanbul'u beyaz örtü kaplar kaplamaz; kar kıyafetlerini giyip dışarı çıkan Fahriye Evcen birbirinden güzel pozlar verdi.

    Evcen’in kar fotoğraflarına takipçileri kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.

    Fahriye Evcen in kar sevinci #1

    Fahriye Evcen in kar sevinci #2

    Fahriye Evcen in kar sevinci #3

    Fahriye Evcen in kar sevinci #4

    Fahriye Evcen in kar sevinci #5


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