Haberler



Magazin



Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile kano yaptı Abone Olun

Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile kano yaptı Bu yazı ailesiyle birlikte teknede geçiren güzel oyuncu Fahriye Evcen, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

ensonhaber.com Oynadıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen şimdilerde ailesiyle tekne tatili yapıyor. Kano keyfi Evcen son olarak oğlu Karan ile kano keyfini paylaştı. Ünlü oyuncu ve oğlu Karan ile eğlenceli halleri ilgi odağı oldu. Sosyal medyada 13.6 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen ve minik oğlu Karan'a beğeni ve yorum yağdı. Yaz tatili teknede ailesi ile geçiren Fahriye Evcen kısa süre önce doğum yapmasına rağmen fazla kilolarından kurtulmuş eski fit haline geri dönmüştü.

Google News

Abone Ol