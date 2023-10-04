Fahriye Evcen'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Fahriye Evcen'in sosyal medya reklamlarından ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

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Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu 18 Ocak'ta yaşamış ve Kerem'i kucaklarına almışlardı.

Doğum yaptıktan sonra eski haline geri dönen iki çocuk annesi olan Evcen, yaz sezonu boyunca ailesiyle birlikte tatil yaptı ve sık sık tatilden karelerini takipçileriyle paylaştı. Her paylaşımı olay olan ünlü isim, şimdi de sosyal medya kazancıyla gündem oldu.

250 bin TL

Güzel oyuncunun 15 saniyelik bir story için aldığı ücret adeta dudak uçuklattı. Evcen, sosyal medya üzerinden yaptığı reklam paylaşımlarından 250 bin TL para kazanıyor.

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftlerden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.