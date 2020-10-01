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    Fahriye Evcen’in yeğeni Rüya

    Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 07:17
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 07:17
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    Fahriye Evcen’in yeğeni Rüya

    Ailesiyle ve özel hayatıyla ilgili çok paylaşım yapmayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da yeğeni Rüya Seçgin ile bir fotoğraf paylaştı.

    "TEYZE VE YEĞEN"

    Evcen,  yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını 'Teyze ve yeğen' notuyla paylaştı.

    Fahriye Evcen'in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçelerinin dikkatinden kaçmadı.

    Dakikalar içerisinde büyük beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.

    Fahriye Evcen’in yeğeni Rüya #1

    Fahriye Evcen’in yeğeni Rüya #2

    Fahriye Evcen’in yeğeni Rüya #3

    Fahriye Evcen’in yeğeni Rüya #4

    Fahriye Evcen’in yeğeni Rüya #5

    Fahriye Evcen’in yeğeni Rüya #6

    Fahriye Evcen’in yeğeni Rüya #7

    Fahriye Evcen’in yeğeni Rüya #8

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