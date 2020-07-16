Faik Öztürk, Safiye Soyman’a sürpriz yaptı

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, sahneye tulum, maske ve ateşölçer ile çıktı.

Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte Bodrum'daki bir otelde sahneye çıktı.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Dört ay sonra ilk kez sevenlerinin karşısına çıkan Soyman, "Sanki ilk defa sahneye çıkıyorum. Sizleri çok özledim." dedi.

Konserin ikinci yarısına tulum, maske-eldiven ve steteskop kombini ile konuk alan Faik Öztürk, Soyman'ı şoke etti. Öztürk, Soyman'ın sahnede ateşini ölçtü.