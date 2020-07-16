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    Faik Öztürk, Safiye Soyman’a sürpriz yaptı

    Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, sahneye tulum, maske ve ateşölçer ile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 13:23
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    Faik Öztürk, Safiye Soyman’a sürpriz yaptı

    Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte Bodrum'daki bir otelde sahneye çıktı.

    "ÇOK ÖZLEDİM"

    Dört ay sonra ilk kez sevenlerinin karşısına çıkan Soyman, "Sanki ilk defa sahneye çıkıyorum. Sizleri çok özledim." dedi.

    Konserin ikinci yarısına tulum, maske-eldiven ve steteskop kombini ile konuk alan Faik Öztürk, Soyman'ı şoke etti. Öztürk, Soyman'ın sahnede ateşini ölçtü.

    Faik Öztürk, Safiye Soyman’a sürpriz yaptı #1

    Faik Öztürk, Safiye Soyman’a sürpriz yaptı #2

    Faik Öztürk, Safiye Soyman’a sürpriz yaptı #3

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