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    Faik Öztürk, tavlada yenilince fenalaştı

    Bodrum'a tatile giden Faik Öztürk, tavlada yenilince kötüleşti.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 08:32
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    Faik Öztürk, tavlada yenilince fenalaştı

    Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, önceki gün Bodrum'da, arkadaşı ile tavla oynadı. Art arda aldığı yenilgilerle tansiyonu çıkan Öztürk'e otel sağlık ekibi müdahale etti.

    FAİK KAYBETTİ

    Koronavirüs önlemleri nedeniyle otelde görevli olan hemşire, Faik Öztürk'ün tansiyonunu ölçerek, iyi olduğunu ama daha fazla oyuna devam etmemesi gerektiğini söyledi. İddialı tavla oyununu kaybeden Öztürk, arkadaşına üç takım yazlık koleksiyon alacak.

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