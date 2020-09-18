Falcao'nun eşli doğum yaptı

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Radamel Falcao ve eşi Lorelei'nin dördüncü çocukları Jedediah'ın dünyaya geldiği belirtildi.

"MUTLU BİR ÖMÜR DİLERİZ"

Galatasaray'ın paylaşımında, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Radamel Falcao ve eşi Lorelei'nin dördüncü çocukları Jedediah dünyaya geldi. Falcao ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan oğullarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadelerine yer verildi.