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    Farah Zeynep Abdullah, 40 milyon TL iddalarına kızdı

    Farah Zeynep Abdullah, 'Bergen'den 40 milyon lira kazandı' iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 12:24
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    Farah Zeynep Abdullah, 40 milyon TL iddalarına kızdı

    Kaşesi en yüksek oyuncular arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah, her projesinde olduğu gibi son filmi Bergen'de de dikkatleri üzerine çekti ve gişede  rekor kırdı.

    HEM OYUNCU HEM YAPIMCI

    Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncunun kazancı gündem oldu. İddialara göre 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlenen yapımdan Farah Zeynep Abdullah 40 milyon lira civarında kazanç elde etti. Farah Zeynep Abdullah bu iddiaları duyunca sinirlendi.

    "GERİ ZEKALI"

    Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü oyuncu açıklamasında, "Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz, ayıp ve uydurma bir haber, bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım, kaynağını merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum." dedi.

    Farah Zeynep Abdullah, 40 milyon TL iddalarına kızdı #1

    Farah Zeynep Abdullah, 40 milyon TL iddalarına kızdı #2

    Farah Zeynep Abdullah, 40 milyon TL iddalarına kızdı #3

    Farah Zeynep Abdullah, 40 milyon TL iddalarına kızdı #4


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