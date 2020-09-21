Farah Zeynep Abdullah: Ayıptır

Farah Zeynep Abdullah, sürekli giyimini eleştirenlere cevap verdi.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz gün giydiği bir kombinle sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Abdullah'tan o yorumlara yanıt geldi.

Kombinini eleştirenler hakkında konuşan Farah Zeynep Abdullah, "Kıyafetime yapılan yorumlara çok güldüm. Giyim tarzımla ilgili söylenen şeyler umurumda olmadı.

"İDDİALI DEĞİLİM"

Moda, iddialı olduğum bir alan değil. Ama başkalarının dış görünüşünü bu kadar konuşmak ayıp.

Tişörtüme gelince, sadece takım olarak değil semt olarak da Beşiktaşlıyım." dedi.