Farah Zeynep Abdullah, Efe Çelik'ten ayrıldı

"Acıların Kadını" olarak bilinen 'Bergen'in hayatını canlandırdığı filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah, aşk acısı çekiyor.

Magazin dünyasından birçok ünlü isimle aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, yine hüsrana uğradı. Abdullah'ın, DJ Artz olarak bilinen müzisyen Efe Çelik ile aşkı sürpriz şekilde sonlandı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

31 yaşındaki oyuncu, vakit kaybetmeden sosyal medya hesabından tüm aşk fotoğraflarını sildi.

LUNAPARKA GÖTÜRDÜLER

Aşk acısı çeken güzel oyuncu arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Abdullah, önceki gün iki yakın arkadaşıyla kafa dağıtmak için lunaparka gitti ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.