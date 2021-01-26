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    Farah Zeynep Abdullah: Evliliğe soğuğum

    Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah, evliliğe sıcak bakmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 08:30
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    Farah Zeynep Abdullah: Evliliğe soğuğum

    Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada takipçilerine kendisiyle ilgili düşüncelerini sordu.

    "YETERİNCE DİYELİM"

    Ünlü oyuncu, “Benimle ilgili varsayımlar” başlığı altında, gelen yorumlara karşılık verdi. Bir takipçisi Farah Zeynep Abdullah’a “Evliliğe çok soğuksun” dedi, oyuncunun yanıtı “Çok demeyelim de yeterince soğuğum diyelim” oldu.

    Soğuk algınlığı nedeniyle başrolünde oynadığı dizinin geçen haftaki bölümünde yer alamayan oyuncunun kadrodan ayrıldığı öne sürülmüştü. Bu nedenle bir takipçi “Diziden ayrıldı diyorlar?” sorusunu yöneltti. Farah Zeynep Abdullah ise “Kim diyor?” cevabını vererek ayrılık haberlerini yalanladı.

    İLİŞKİ PİŞMANLIĞI

    Oyuncu, “Çok pişman olduğun bir ilişki yaşadın” diyen kişiye de “Hangimiz yaşamadık ki?” diye karşılık verdi.

    Farah Zeynep Abdullah: Evliliğe soğuğum #1

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