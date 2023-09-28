Farah Zeynep Abdullah geçmişini araştırdı! Biz de Kürtlük var mı anniş... Takipçisine tepki gösteren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında annesiyle Kürt olduklarına dair konuşma anlarını paylaştı.

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medya paylaşımları büyük merak uyandırıyor.

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son olarak ‘Bergen’ filmiyle izleyiciyle buluştu.

Abdullah, X sosyal medya sayfasından sık sık günlük düşüncelerini takipçileriyle paylaşıyor.

"Sen bir Kürt’sün araştırmanı öneririm"

Ünlü oyuncu takipçisinin "Sen bir Kürt’sün araştırmanı öneririm." yorumu üzerine annesine mesaj attı.

"Bizde Kürtlük var mı anniş"

Annesine attığı mesajı yayınlayan ünlü oyuncu "Bizde Kürtlük var mı anniş?" mesajı üzerine annesinden "Olmaz mı" cevabını aldı.

Öte yandan oyuncunun annesi, bir taraftan Kürt bir taraftan da Kerkük Türkmeni olduklarını ifade etti.

"Araştırdım"

Farah Zeynep Abdullah, annesiyle konuşma anlarını ise "Araştırdım" notuyla paylaştı.