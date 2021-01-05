Farah Zeynep Abdullah her sene kendine mektup yazıyor

Her sene kendine mektup yazdığını söyleyen Farah Zeynep Abdullah, hayattan hiçbir beklentisi olmadığını söyledi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisiyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

İşte Abdullah'ın takipçilerinden gelen sorular ve yanıtları:

2020 sana en çok hangi duyguyu yaşattı?

Çaresizlikle savaştık hep beraber.

Kendine mektup yazdın mı?

"DAHA OKUMADIM"

Evet biraz rötarlı olmuş. 5 Ocak’ta yazmıştım. Daha okumadım. Okuyup önümüzdeki seneye yazacağım bu gece.

2021’den ne bekliyorsun?

"EN ÖNEMLİSİ SAĞLIK"

Bir şey beklemiyorum. Beklenti hoş bir şey değil. Amaçlar, hedefler, planlar var ama zaten 2020’de planlananlar olsaydı hepimiz bambaşka hayatlarda olurduk muhtemelen. 2020 beklentinin boş bir şey olduğunu gösterdi. Yoldan keyif alabilmek en güzeli. En önemlisi tabii sağlık.