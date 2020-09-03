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    Farah Zeynep Abdullah: Kalbim boş

    Reynmen’le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, aşk hayatıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 08:49
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 08:49
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    Farah Zeynep Abdullah: Kalbim boş

    Yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”yla ekranlara dönen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

    Bir mekandan çıkan oyuncu, çıkışta muhabirlere açıklamalarda bulundu.

    "KİMSE YOK"

    Geçtiğimiz haftalarda Reynmen lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş’la görüntülenen Abdullah, aşk yaşadıkları iddiası sorulunca “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok.” dedi.

    Farah Zeynep Abdullah: Kalbim boş #1

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