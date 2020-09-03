- Haberler
- Magazin Haberleri
- Farah Zeynep Abdullah: Kalbim boş
Farah Zeynep Abdullah: Kalbim boş
Reynmen’le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, aşk hayatıyla ilgili konuştu.
- Haber Merkezi
- 03.09.2020 - 08:49
- Güncelleme : 03.09.2020 - 08:49
Yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”yla ekranlara dönen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Bir mekandan çıkan oyuncu, çıkışta muhabirlere açıklamalarda bulundu.
"KİMSE YOK"
Geçtiğimiz haftalarda Reynmen lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş’la görüntülenen Abdullah, aşk yaşadıkları iddiası sorulunca “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok.” dedi.