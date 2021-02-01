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    Farah Zeynep Abdullah: MS şüphesi ile iki kez test yaptırdım

    Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 06:46
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    Farah Zeynep Abdullah: MS şüphesi ile iki kez test yaptırdım

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla ilgili bilgileri hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

    Ünlü oyuncu, MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi:

    "DOKTOR MS'TEN ŞÜPHELENDİ"

    “Boyun fıtığımın dışında tiroidimde de sıkıntı var. Kontroller sırasında doktorlar MS’ten şüphelendi... Hatta MS hastalığını araştırmak için benden, iki kez omurilik sıvısı alındı. İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım ‘Şampiyon’ filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. ‘Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım’ dedim.”

    Farah Zeynep Abdullah’ın test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.

    Farah Zeynep Abdullah: MS şüphesi ile iki kez test yaptırdım #1

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