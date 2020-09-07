Farah Zeynep Abdullah, Reynmen'le dalga geçti

Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'la ilişki yaşadığına dair iddiaları yalanlamıştı.

30 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah ve 24 yaşındaki Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, bir parkta tenis oynarken objektiflere yansımıştı.

Abdullah, geçtiğimiz günlerde aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Tenis oynarken görüntülenen ve aralarında yakınlaşma olduğu söyleyen ikiliden ünlü oyuncu, “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok” diyerek iddiaları yalandı.

REYNMEN'İN KALBİ KIRILDI

Farah Zeynep Adbullah’ın “Aşk yok” söylemi, Reynmen’i sinirlendirdi. Abdullah’ın açıklaması üzerine Reynmen, oyuncuyu sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

"AYLİN UNFOLLOW YEDİ"

Reynmen’in bu hareketine ise Farah Zeynep Abdullah esprili bir cevap verdi. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Aylin karakterinin bir caps'ni paylaşan Abdullah, sosyal medya hesabından Reynmen’e gönderme yaptı. Güzel oyuncu “Aylin unfollow yedi” notuyla bu fotoğrafı yayınladı.