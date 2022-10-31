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    Farah Zeynep Abdullah: Ruj sürdüm

    Geçtiğimiz ay oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, gündemden düşmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 08:45
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    Farah Zeynep Abdullah: Ruj sürdüm

    Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle iletişim kuran Farah Zeynep Abdullah, önceki gün Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

    "Sadece ruj"

    Ünlü oyuncu, bir takipçisinin "Dudaklarınız çok güzel, dolgu var mı acaba?" sorusuna videolu yanıt verdi. Abdullah videoda dudaklarını göstererek; "Çok teşekkür ederim. Yok, yani dudak dolgusu olmayan son insanlardan biri benim galiba. Ama ben bu sabah düşündüm. Ruj sürdüm ve dedim ki 'tamam, yeterli." diye konuştu.

    Farah Zeynep Abdullah: Ruj sürdüm #1

    Farah Zeynep Abdullah: Ruj sürdüm #2


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