Farah Zeynep Abdullah, sinirlendi

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan her şeyini eleştiren takipçilerini haşladı.

"Masumlar Apartmanı" dizisiyle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yaptığı her şeye karışan takipçilerine tepki gösterdi.

Sürekli her şeyini eleştirenlere sessiz kalmayan Abdullah, "Nasıl yazdığıma bile laf ediliyor. Virgül koy, öyle yap, şöyle yap. Yazdığım gibi yazmayı tercih ediyorum.

"YETER YA"

Demek ki öyle yazıyorum, yeter ya! En yaygın hastalık olmuş herbokologlu (kendini her şeyi bilen olarak lanse eden kişiler)" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.