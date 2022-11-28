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    Umut Evirgen'den Farah Zeynep Abdullah'lı fotoğraf

    Çapkın işletmeci Umut Evirgen, aşk yaşadığını 'Arkadaşız' diye yalanladığı Farah Zeynep Abdullah'tan yeni fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 07:33
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    Umut Evirgen'den Farah Zeynep Abdullah'lı fotoğraf

    Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ekranların en ünlü kadınlarıyla birlikte olan işletöeci Umut Evirgen, şimdi de Farah Zeynep Abdullah ile anılıyor.

    Bütün yazı Seranay Sarıkaya ile geçiren ve Eylül'de ayrılan Evirgen zaman kaybetmeden yeni bir aşka yelken açtı.

    Evirgen, kalabalık aşk listsine şimdi de Abdullah'ı ekledi. Daha önce ünlü işletmeci ile aşk yaşadığını yalanlayan ünlü oyuncu hakkında yeni bir paylaşım yapıldı.

    "Çok eski bir hikaye bu"

    Umut Evirgen ile Abdullah ile çektiridği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Evirgen, "Çok eski bir hikaye bu, kimin umrunda" notunu yazdı. Evirgen'in oyuncuya hayran hayran bakması dikkatlerden kaçmadı.

    Umut Evirgen den Farah Zeynep Abdullah lı fotoğraf #1

     

    Umut Evirgen den Farah Zeynep Abdullah lı fotoğraf #2

    Umut Evirgen den Farah Zeynep Abdullah lı fotoğraf #3

    Umut Evirgen den Farah Zeynep Abdullah lı fotoğraf #4


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