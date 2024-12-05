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Haber Merkezi

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Masumlar Apartmanı, Bergen gibi yapımlarda yer alan başarılı isim Farah Zeynep Abdullah, son yayınladığı video ile gündem oldu.

Abdullah, fenomen yapımlardan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde beraber oynadığı hatta karı-kocayı canlandırdığı rol arkadaşı Serhat Osman Karagöz ile eski bir sahneyi yeniden canlandırdı.

AYNI SAHNE YILLAR SONRA

Yaptıkları çekimi Instagram hesaplarından paylaşan Farah Zeynep Abdullah ve Serhat Osman Karagöz binlerce beğeni aldı.