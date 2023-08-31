Farah Zeynep Abdullah'a Venedik Film Festivali'nden ödül Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Venedik Film Festivali’nde ödüle layık görüldü.

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Yer aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, şimdi de Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan ve "Aşk-ı Memnu" dizisinin hikayesini beyazperdeye taşıyan "Bihter" filmiyle merakla bekleniyor.

İtalya'dan ödül

Canal 5 kanalında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura'daki Şura karakteriyle yurt dışında da büyük fan kitlesine sahip olan Farah Zeynep Abdullah, başarılı performansı sayesinde bu yıl 80’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında büyük bir ödüle layık görüldü.

Abdullah, İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya Sinema Eleştirmenleri tarafından verilen Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü‘nü almaya hak kazandı..