Farah Zeynep Abdullah'dan Yılmaz Güney paylaşımına tepki: Kadın döven erkek Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Yeşilçam'ın "Çirkin Kral" lakabıyla tanınan oyuncusu Yılmaz Güney için "Sinemamızın en iyi yürüyen ve kadın döven erkeği" yorumu yaptı.

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'Çirkin Kral' lakabıyla tanınan oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney ölümün 37'inci yılında sosyal medyada anılıyor...

Ölüm yıl dönümünde yeniden gündeme gelen oyuncuya bir yandan övgüler dizilirken bir diğer yandan da eleştiriler geliyor.

Özellikle muhalif kesimde bir kısım sinemanın değerli ismi olarak nitelerken bir grup ise Yılmaz Güney için 'Atatürk ve Türk düşmanı' olduğunu belirtti.

Güney, 1984 yılında yaptığı bir konuşmada PKK'lı teröristlere 'şehit', Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ise 'Kürdistan' diyerek propaganda yapmıştı.

"Kadın döven erkeği"

Bunun ardından ise ünlü kesimlerden tepki gösteren isimler arasında Farah Zeynep Abdullah'ta var.

Yazar Murathan Mungan Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde andı.

Farah Zeynep Abdullah'ın Güney için "Kadın döven erkeği" yorumu ise sosyal medyada ses getirdi.