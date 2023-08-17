Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter filminden yeni kareler yayınlandı Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat'in hayat verdiği Bihter karakterini film için Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Filmden kareler sosyal medyaya düştü.

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Herkesin merakla beklediği Bihter filminin 2023 yılının sonunda izleyicisiyle buluşacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

Yeni Bihter

Filmden yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu. Daha önce Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakterinin pozları çok konuşuldu.

Kimi Farah Zeynep Abdullah'ı Bihter karakterine çok yakıştırırken, bazıları ise Beren Saat'in oynadığı Bihter karakteriyle kıyaslama yaptı.

Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda ayrıca Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.