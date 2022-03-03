Son filminin galasına yeşil bir takımla gelen başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın tarzı, sosyal medyada gündem oldu.

Bergen filmiyle gündemde olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, önceki akşam yeni filminin galasına katıldı.

BERGEN'İN HAYATINI ANLATTIK

Bergen filmi için heyecanını dile getiren Abdullah, "Bizler bu filmi canla başla yaptık. Filimi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum. İlk başta duyunca Bergen'in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik. Bu film farklı şekilde çekilebilirdi. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik." dedi.

GALA TARZI

Yeşil takım giyen Abdullah, örgülü saçları ve değişik makyajıyla dikkat çekti. Farah Zeynep Abdullah'ın kırışmış pantolonu da gözlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, sihirbazlara benzetildi.

ERİK DALI

Galada herkesle filmi izledikten sonra müzisyenlerin olduğu sahneye çıkan güzel oyuncu, Erik Dalı şarkısında yakın arkadaşı Alper Aytekin ile karşılıklı oynadı.

Farah Zeynep Abdullah'ın ütüsüz pantolonu beğenilmedi VİDEO