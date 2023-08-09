Farah Zeynep Abdullah'tan bikinili poz Ekranların başarılı oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, güneş banyosu yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Kariyerindeki başarısı kadar yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla da gündeme gelen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son olarak ‘Bergen’ filmiyle izleyiciyle buluşmuştu.

Ekranım ig hikayem"

Şimdilerde tatilde olan Farah Zeynep Abdullah, Instagram sayfasından güneşlendiği anlara dair olan bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu yayınladığı kareye "Ekranım ig hikayem" yazdı.

Farah Zeynep Abdullah’ın bikinili karesi takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

"Çok teşekkür ederim"

Geçtiğimiz aylarda Farah Zeynep Abdullah’ın dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Farah Zeynep Abdullah sosyal medya sayfasından şu yanıtı vermişti, “Çok teşekkür ederim. Yok, yani dudak dolgusu olmayan son insanlardan biri benim galiba. Ama ben bu sabah düşündüm, ruj sürdüm ve dedim ki 'Tamam, yeterli" dedi.