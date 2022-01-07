Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik sorusuna cevap

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularının yanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, evlilikle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrıldıktan sonra 'Bergen' filmi için kamera karşısına geçen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bir süredir ünlü DJ Artz ile aşk yaşıyor.

Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Abdullah, evlilik hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Doğu Demirkol'dan ayrıldıktan sonra DJ Artz ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğiyle bilinmeyenlerini anlattı.

"EVLİLİK BİR SEÇİM"

Abdullah, bir takipçisinden gelen 'Sizce evlilik kaç yaşında olmalı?' sorusuna, 'Evlilik bir seçim aslında artık. Olup olmaması kişiye bağlı. Dolayısıyla bunun bir yaşı var mı, ondan emin değilim. İsteyen evlensin, istemeyen evlenmesin. Evlilik, bir seçim artık bu dünyada' yanıtını verdi.

"İNCE MİZAH"

'Masumlar Apartmanı' dizisinden ölerek ayrılan Farah Zeynep Abdullah, diziyi yarıda bıraktığı için gelen tepkiler karşısında suskunluğunu bozdu.

Abdullah, 'Final bölümüne kadar oynadığın bir dizi var mı?' sorusunu, 'Bu ince mizah, bu harika soru... Mesela bu zeka dolu soruyu sormaya tam olarak nasıl karar verdin, çok merak ediyorum' diyerek ti'ye aldı.