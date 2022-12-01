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    Farah Zeynep Abdullah'tan yeni pozlar

    Farah Zeynep Abdullah, 1 buçuk milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 07:41
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    Farah Zeynep Abdullah'tan yeni pozlar

    Şu sıralar işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımlarıy konuşulmaya devam ediyor.

    Beğenildi

    Güzel oyuncu, peş peşe paylaştığı dekolteli pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

    Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımı; Çağlar Ertuğrul, Beril Pozam, Melis Sezen, İpek Filiz yazıcı ve Alina Boz gibi ünlü isimler de beğeni attı.

    Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar yapıldı.

    Farah Zeynep Abdullah tan yeni pozlar #1

    Farah Zeynep Abdullah tan yeni pozlar #2

    Farah Zeynep Abdullah tan yeni pozlar #3


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