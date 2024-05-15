Fatih Kısaparmak isyan etti: "Ben de gariban çocuğuydum" Mütevazı kişiliği ve kadife sesi ile gönüllere taht kuran Fatih Kısaparmak, lüks mekanlarda sahneye çıkmaya karşı olduğunu söyledi.

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Türk Halk Müziği'nin güçlü yorumcusu, söz yazarı ve bestekarı Fatih Kısaparmak, önceki akşam bir üniversitedeki ödül gecesine katıldı.

Muhabirlerin “Sizi sahnelerde göremiyoruz.” yorumu üzerine sadece halk konserleri verdiğini söyleyen ünlü isim, sözleriyle dikkat çekti.

Kısaparmak, “Anadolu’yu gezip, halkımla kavuşmayı tercih ediyorum. Lüks bir mekâna, 3-5 milyon TL verseler çıkmam. Ben de gariban çocuğuydum. Benim konserlerime cebine 20 lira koyan biri gelebilmeli” diye sitem etti.

"O türkü baba olacak en son adam"

Kısaparmak son olarak Mustafa Keser'in hedefindeydi. Keser, "Fatih Kısaparmak, kendi kendine 'Türkü Baba' lakabı taktı. Türkü babalık ona kalana kadar önünde bin tane adam var. O Türkü Baba olacak en son adam hatta baba bile olamaz." diyerek şoke etmişti.