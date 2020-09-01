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    Fatih Öztürk'ün yanındaki kadının kimliği belli oldu

    Kaleci Fatih Öztürk'ün görüntülendiği kadın, Adana Demirspor’un kalecisinin eşi çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 09:34
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 09:34
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    Fatih Öztürk'ün yanındaki kadının kimliği belli oldu

    Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Fatih Öztürk, geçtiğimiz akşam evli sevgilisiyle Bebek'te yakalanmıştı.

    Ünlü kaleci, kendisini çeken muhabirlere "Bu fotoğraflar yayınlanırsa ben biterim." demişti. Fatih Öztürk'ün yanındaki sarışın kadın ve resmi eşinin kim olduğu ortaya çıktı.

    KALECİNİN EŞİ ÇIKTI

    İddiaya göre Öztürk'ün yanındaki kadın Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi Arzu Yurt çıktı. Yurt'la boşanma aşamasında olan Arzu Hanım'ın eşini bir meslektaşıyla aldatması, spor camiasında büyük yankı uyandırdı.

    Fatih Öztürk ün yanındaki kadının kimliği belli oldu #1

    Fatih Öztürk ün yanındaki kadının kimliği belli oldu #2

    Fatih Öztürk ün yanındaki kadının kimliği belli oldu #3

    Fatih Öztürk ün yanındaki kadının kimliği belli oldu #4

    Fatih Öztürk ün yanındaki kadının kimliği belli oldu #5

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