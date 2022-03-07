Fatih Portakal, Demet Evgar'a destek verdi

Başarılı oyuncu Demet Evgar, son paylaşımıyla gündem oldu.

Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bir paylaşım yaptı. Evgar, evinin bahçesinde hazırladığı pankartı metronun girişine asarak, halka seslendi.

"ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM"

Demet Evgar, çevresinde toplanan kalabalığa konuşarak, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum” dedi.

Vatandaşlar, Demet Evgar'ın konuşmasını alkışlarla karşıladı.

"LAZIM OLAN SADECE CESARET"

Gündem olan anlara dair eski FOX spikeri Fatih Portakal da sessiz kalmadı. Fatih Portakal pek çok ünlü isim gibi Evgar'ı destekleyerek "Lazım olan sadece cesaret" dedi.

Derya Şensoy, Ezgi Mola ve Gökhan Özoğuz gibi isimler de bu paylaşıma emojilerle destek verdi.