Fatih Terim, Reynmen'e tavsiye verdi Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, Fatih Terim'li videosuyla ilgi çekti.

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ensonhaber.com

Sosyal medyanın fenomen şarkıcılarından Reynmen, geçtiğimiz günlerde görkemli bir kutlama ile doğum günü yapan ünlü teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Fatih Terim'i uçakta yakalayan Reynmen, teknik direktörden formasına imza istedi.

"Hocam imzalar için para alsa..."

Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, büyük bir heyecanla imzasını almayı bekliyordu. O sırada arkadakilerin 'Hocam imzalar için para alsa...' diyerek güldüğü duyuldu.

"Sıkıştığın zaman sat!"

Fatih Terim ise imzasını attıktan sonra Reynmen'e dönüp, "Sıkıştığın zaman sat!" diyerek herkesi güldürdü.