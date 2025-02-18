Fatih Terim ve kızı Merve Terim'in neşeli anları

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim, kızı Merve Terim Çetin ile bir araya geldi.

Babasına oldukça düşkün olduğu bilinen Merve Terim, babasıyla bir araya geldiği anları da kaydederek ölümsüzleştirdi.

İkilinin bir araya gelip, karşılıklı kafa topu sektirdiği anlar ise sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girdi.

EĞLENCELİ ANLAR

Merve Terim Çetin, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Suudi Pro Ligi ekiplerinden Eş-Şebab'ın teknik direktörü olan babası Fatih Terim ile kafa topu sektiren Merve Terim, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

"MERVEDİNHO..."

Yemek masasında oturan babası ile kafa topu oynayan Merve Terim, gülmekten kendisini yerlere attı.

Çetin paylaşımına, "Kampa geç katılan, seyahat yorgunu genç yetenek Mervedinho’nun formsuzluğu gözlerden kaçmadı. Kalk deyince hazır ola geçişim." notunu düştü.