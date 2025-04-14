Fatih Terim'in kızı Buse Terim ameliyat oldu! Hastane odasından fotoğraf paylaştı

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İki kızının babası Volkan Bahçekapılı ile boşanan ünlü fenomen Buse Terim, günlerdir sosyal medyada paylaşım yapmıyordu. Takipçilerini meraklandıran Buse Terim ses verdi.

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, operasyon geçirdiğini açıkladı. Boyun fıtığı ameliyatı olan Terim, Instagram'dan açıklama yaptı.

"KÜÇÜK BİR OPERASYON"

Terim, sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken "Herkese merhaba, Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim." dedi.