Fatih Terim'in kızı Buse Terim boşanıyor! 10 yıllık evlilik sona eriyor

Türk futbolunun en popüler isimlerinden ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim'den kötü haber geldi. Terim, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Volkan Bahçekapılı ile ayrılıyor. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.
10 yıl sürebildi
Çift, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirecek.
Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası, bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülecek.
İki çocuk var
İki kızları bulunan ikili, dava için yayın yasağı kararı da aldırdı.
Evlilikte Seçil Erzan etkisi
Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi gizli fon vaadiyle dolandıran Deniz Bank şube müdürü Seçil Erzan davasında Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı'nın da adı geçmişti.
Geçtiğimiz yıl Volkan Bahçekapılı ve kuzeni eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, savcılığa verdikleri ifadelerde nasıl ikna olduklarını ve ne kadar yatırdıklarını açıklamıştı.
Ünlü çiftin Seçil Erzan olayından sonra arasının bozulduğu ve boşanma kararı aldıkları iddia edildi.
Geçen aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı’nın ayrılacakları ortaya çıkmış ancak çift bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti.
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