Fatih Terim'in kızı Buse Terim boşanıyor! 10 yıllık evlilik sona eriyor Fatih Terim'İn fenomen kızı Buse Terim, iki kızının babası Volkan Bahçekapılı ile evliliğini bitirme kararı aldı.

ensonhaber.com

Türk futbolunun en popüler isimlerinden ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim'den kötü haber geldi. Terim, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Volkan Bahçekapılı ile ayrılıyor. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

10 yıl sürebildi

Çift, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirecek.

Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası, bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülecek.

İki çocuk var

İki kızları bulunan ikili, dava için yayın yasağı kararı da aldırdı.

Evlilikte Seçil Erzan etkisi

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi gizli fon vaadiyle dolandıran Deniz Bank şube müdürü Seçil Erzan davasında Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı'nın da adı geçmişti.

Geçtiğimiz yıl Volkan Bahçekapılı ve kuzeni eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, savcılığa verdikleri ifadelerde nasıl ikna olduklarını ve ne kadar yatırdıklarını açıklamıştı.

Ünlü çiftin Seçil Erzan olayından sonra arasının bozulduğu ve boşanma kararı aldıkları iddia edildi.

Geçen aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı’nın ayrılacakları ortaya çıkmış ancak çift bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti.