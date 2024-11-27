Fatih Terim'in kızı Buse Terim derin yırtmaçlı tarzıyla dikkat çekti

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Türk futbolunun imparatoru Fatih Terim’in kızı Buse Terim, 7 ay önce yıllardır birlikte olduğu Volkan Bahçekapılı ile boşanarak herkesi şaşırtmıştı.

Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde görüntülenmişti.

Bahçekapılı, kendisini fark eden kameralar karşısında yüzünü gizlemeye çalıştı ve "Hanımefendi benimle beraber değil, yanlışlıkla aracıma bindi." diyerek dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

BUSE'DEN CESUR TARZ

Boşanma sonrası sık sık gündeme gelen Bahçekapılı'nın bu kaçamağından kısa süre sonra eski eş Buse Terim, iddialı tarzıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıllarda 7 ayda 25 kilo vererek dikkat çeken Terim, tarzıyla da adından söz ettiriyor. Buse Terim zayıflamak için hem diyet yapıp hem de yoğun bir spor programı uygulamıştı.