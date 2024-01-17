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Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in ayakkabıları olay oldu! "Ayakkabı değil toynak"

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in ayakkabıları olay oldu! "Ayakkabı değil toynak" Her paylaşımıyla binlerce beğeni alan Buse Terim, bu defa farklı ayakkabıları ile sosyal medyanın diline düştü.