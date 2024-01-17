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Sosyal medyanın ilk fenomenlerinden Fatih Terim'in kızı Buse Terim, paylaşımlarıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda 7 ayda 25 kilo vererek dikkat çeken Terim, tarzıyla dikkat çekiyor.
Takım elbise kombininin altına ilginç bir ayakkabı giyen Terim'in ayakkabılarını görenler çok şaşırdı.
Beğenilmedi
Buse Terim'in ayakkabıları hiç beğenilmedi ve adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.
Terim'in gönderisinin altına 'Moda diye toynak giymiş', 'Ayakkabılar keçi toynağına benzetilmiş', 'At toynağı gibi ayakkabılar' tarzında yorumlar yapıldı.
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