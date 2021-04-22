Fatih Ürek baba olmak istiyor

Yıllara damga vuran şarkıcı Fatih Ürek, çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, uzun bir aradan sonra ilk kez Etiler'de görüntülendi.

Pandemiyi evde geçirdiğini ve çalışmadığını söyleyen Ürek, şu sıralar görüştüğü sinema ve dizi projelerinin olduğunu söyledi.

"PARA İÇİN ŞARKICI OLDUM"

Ürek, "Malum ben normalde tiyatro kökenliyim. 10 yıl devlet tiyatrolarında çalıştım. Ondan sonra çıkıp tamamen para kazanmak için şarkıcı oldum." dedi.

"EN BÜYÜK ARZUM.."

Salgından sonra birçok planı olduğunu söyleyen 55 yaşındaki Ürek, "En büyük arzum baba olmak." dedi.