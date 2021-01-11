Fatih Ürek: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı

Sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek, yakınlarına çok para yedirdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Çok paralar kazandığını söyleyen Ürek, "‘Parayı ne yaptın’ derseniz en yakınlarım aldı. 20 milyonum gitti." cevabını verdi.

İşte Fatih Ürek’in açıklamalarından satır başları:

"KADINLAR BENİ ÇOK SEVER"

"Kadınlar beni çok seviyor, hep dua ederler bana hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben onlara en samimi halimle yaklaşıyorum onlar da beni seviyor, çok özel şeyler yaşadım.

"TİTREYEREK ÖLDÜ"

Yurt dışında çok ilginç bir olay başıma geldi. Almanya’da konser verecektim içerisi dolu, çoğu da kadın! Tam sahneye çıkağım bir kadın geldi resim çekilmek istiyormuş kadına ‘gel’ dedim. Bir adım attı, titredi olduğu yere düştü ve öldü. Ben bu olayı hayatım boyunca unutamam. Böyle bir sevgi, böyle bir iletişimim vardı benim…

"PARANIN HAYRINI GÖREMEDİLER"

Çok para kazandım ama hepsi gitti. ‘Yıllarca çalıştın, bu kadar parayı ne yaptın’ derseniz ‘aldı gittiler’ derim. En yakınlarım yaptı bunu bana… Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti. Haftanın her günü çalışıyordum. Alan kişi de hayrını görmedi. Keşke biraz görseydi."