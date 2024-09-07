Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bulunan Fatih Ürek, bir yolcunun saldırısına maruz kaldı. Yaşanan tartışma kısa sürede fiziksel boyuta ulaşınca, olaya polis müdahale etti.

Haber Merkezi

Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Fatih Ürek, burada bir yolcunun saldırısına uğradı.

Tekerlekli sandalyeyle uçağa binen Fatih Ürek ile bir yolcu arasında tartışma çıktı.

KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yolcunun Ürek'e hakaret etmesiyle başlayan gerilim, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayların ardından polisin müdahale ettiği ve uçuşun bir süre geciktiği belirtildi.

SALDIRIYI DOĞRULADI

58 yaşındaki şarkıcı, yaşanan olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı.

"KINIYORUM"

Bir kullanıcının, "Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Sana yapılan her türlü şiddeti kınıyorum" mesajını kendi hesabında paylaştı.