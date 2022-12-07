Fatih Ürek: Muhafazakarım

"Muhafazakarım" diyen ünlü şarkıcı Fatih Ürek, tayt giyilmesine karşı olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, Buket Aydın ile Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu oldu. Aydın'ın sorularını yanıtlayan samimiyetle yanıtlayan Ürek, cevaplarıyla sosyal medyada gündem oldu. Ürek, kendisini muhafazakar olarak tanımladı.

"Çalışanıma bile tayt giydirmem"

Fatih Ürek, "Ben aslında muhafazakarım. Süslüyüm ama dozunda giyinirim, göze batırmam. Sahnede giyerim süslü kıyafetlerimi. Eteklerim olmaz benim. Çizgiye uygun giyinmeye çalışırım ve çok da başarılı olduğumu düşünüyorum. Çok disiplinli ve dikkatliyim. Yanımda çalışan asistanım da tayt giyse kızarım ben. Belki yakışıyor belki yakışmıyor ama gözüme batıyor" dedi.

"Mali şaklabanlık yapıyor"

"Tiktok yüzünden yuvalar yıkılıyor. Orası biraz tuhaf, hiç anlamış değilim" diyen Ürek, Mehmet Ali Erbil ile ilgili sözleriyle de şaşırttı. Ürek şunları söyledi: "Tiktok meselesini hiç anlamış değilim. Ahlaki durumları da biraz bozuyor. Olamaz dediğim şeyleri orada görmeye başladım. Anadolu insanı da bunu yapıyor. Ülke olarak her şeyi abartıyor muyuz? Onu sorgulamaya başladım. Benim Tiktok hesabım yok. Bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. Tiktok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor. Eskiden Mehmet Ali ile çok bir araya geliyorduk. Herkesle o kadar mazim var ki hatta bana kara kutu derler."

"Tanga ile dışarıya çıkıyorlar"

"İnsanların giyimine kuşamına hiçbir zaman karışmam. Ben biraz "fashion" tarafından olaya bakmaya çalıştım. Her kıyafet senin üstüne olacak diye bir şey olamaz. Tayt giyilebilir artık çok rahat bir şey fakat ben öyle insanlar gördüm ki bütün vücut hatları kat kat ve çok çirkin bir görüntü... Bence 20 yaşından sonraki genç kızlar tayt meselesinde dikkatli olmalı. Eskiden bu taytlara içlik diyorlardı. Artık içliği geçtik don, külot, tanga ile çıkıyorlar."



