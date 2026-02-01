Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlandı: Cenazesi sevenleriyle doldu taştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fatih Ürek 15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü sanatçı, uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cuma akşamı yaşamını yitiren sanatçı son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER TÖRENE AKIN ETTİ

Demet Akalın, Seda Sayan, Gülben Ergen, Petek Dinçöz, Özlem Yıldız, Polat Yağcı ve Deniz Seki, Ürek'in ailesine başsağlığı diledi.

Deniz Seki tabutun başında dua edip arkadaşıyla vedalaştı.

DOSTLARINDAN ÜREK'E VEDA

Gülben Ergen şunları söyledi:

"Fatih'in cenazesine mi geldik biz yani? Akıl alır gibi değil. Hastanede 'güle oynaya çıkacak' dedik ama olmadı. Cennetinde rahat rahat uyusun."

Özlem Yıldız ise şöyle konuştu:

"Hala inanamıyorum, çok güzel bir dostumu kaybettim, acımız büyük. En son gördüğümde sımsıkı sarılıp öpmüştüm, iyi ki öpmüşüm."

Kuşum Aydın, "Çok erken... Aynı sene başladık 90'da! Fatih tırnaklarıyla kazıdı… İşte bu kadarmış…" ifadelerini kullandı.

TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Fatih Ürek'in kardeşleri ünlü şarkıcının tabutuna yaslanıp gözyaşı döktü.

Ürek, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"SAHNELERE DEVAM EDEMEZSEM BİTERİM"

Fatih Ürek, vefatından kısa bir süre önce YouTube'da yapay zekayla oluşturulan programa konuk olmuştu.

Ünlü şarkıcı programda şunları söylemişti:

Bir şey itiraf edebilir miyim? Eğer ben sahnelere devam edemezsem tükenişim olur, biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor gibi geliyor bana.



Dışarıda çok süslü püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile otururum. Çok yalnız bir adamım.

"BENİM GELECEKTEN BİR KAYGIM YOK"