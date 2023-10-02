Fatih Ürek, villasını satıyor Bodrum'da 5 katlı lüks villası olan Fatih Ürek, evini satacağını duyurdu.

ensonhaber.com

TV8'in ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programının konuğu ünlü şarkıcı Fatih Ürek oldu.

Yazları Bodrum'daki villasında geçiren Ürek, yeni bir karar aldı.

Tek kişi olduğu için evin kendisine büyük geldiğini açıklayan ünlü şarkıcı, masrafının da çok olduğundan dolayı satmaya karar verdiğini söyledi.

102 milyon TL

İstediği ücreti de canlı yayında açıklayan Ürek, 102 milyon TL istiyor. Evi satınca parayla ne yapacağına daha karar vermeyen Ürek, artık çalışmaktan yorulduğunu açıkladı.

Yazlığında 8 kişi çalıştıran Ürek, kameralardan 24 saat evini izliyor.