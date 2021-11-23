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    Fatih Ürek: Yatırımı sahne kostümlerine yapıyorum

    Fatih Ürek, Kıbrıs konserinde, üzerinde bir kilo gümüş olan kostümü ile adından söz ettirmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 08:15
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 09:06
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    Fatih Ürek: Yatırımı sahne kostümlerine yapıyorum

    Fatih Ürek, önceki gün Kıbrıs'ta bir mekanda sahne aldı. Bir kilo gümüş içeren kostümü ile dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, diğer sanatçılar gibi astronomik tarifeler uygulamadığını söyledi.

    1 KİLO GÜMÜŞ VAR

    Fatih Ürek, "Bütün yatırımımı sahne kostümlerime yapıyorum. Bu kostümde ayakkabı dahil bir kilo gümüş var. Kostümlerimin hepsini evde saklarım, ileride bir hayır kurumu için de satabilirim.

    Yılbaşında da Kıbrıs'ta sahneye çıkacağım. Yılbaşı programımda çift tarife uyguluyorum. Diğer sanatçılar astronomik tarifeler uyguluyor ama ben öyle değilim, sadece çift tarife uyguluyorum." dedi.

    Fatih Ürek: Yatırımı sahne kostümlerine yapıyorum #1

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