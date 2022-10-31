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- Fatih Ürek'ten Nükhet Duru'ya destek
Fatih Ürek'ten Nükhet Duru'ya destek
- Haber Merkezi
- 31.10.2022 - 08:23
- Güncelleme : 31.10.2022 - 08:24
70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden biri olan Nükhet Duru, önceki günlerde Çırağan Sarayı’nda katıldığı bir davet öncesi gazetecilerle konuşarak, çok konuşulacak bir 'tayt' açıklamasında bulunmuş; "Bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık" ifadelerini kullanmıştı.
Gündem olan sözlerin ardından Kıbrıs'ta sahne alan Fatih Ürek, meslektaşının açıklamasına katıldığını söyleyerek; dikkat çeken ifadeler kullandı:
"En azından örtsünler"
"Tamam genç kızlarımız giysin de, ilk önce bir proporsinyonlarına baksınlar. Eskiden ona 'içlik' derlerdi. İçlik gibi bir şey o yani, ben bu konuda Nükhet'e çok katıldım. Tamam giysinler de, en azından tunikle falan biraz örtsünler. Göbekleri açık, oraları açık."
Nükhet Duru: Tayt olayına bir dur deyin artık ViDEO